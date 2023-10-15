Харків охороняють два Амореки: історія кінолога НГУ та його чотирилапого напарника

Блокпост під Харковом, 5-та Слобожанська бригада НГУ. Тут несуть службу вівчарка Аморек зі своїм побратимом – кінологом.

Назар, нацгвардієць

Аморек – німецька вівчарка. Це ім’я дуже підходить цьому псові. Він справді дуже добрий та грайливий собака. У нас в бригаді служить його рідний брат Антей, там характер значно відрізняється від нашого. Нам 7 років, це зрілий вік для службового пса, але ми у прекрасній формі та любимо гратися та бешкетувати у вільний від служби час.

Кінолог, позивний якого збігається з ім’ям собаки, служить у нашій бригаді вже третій рік. Розпочинав як солдат строкової служби, згодом підписав контракт та має звання молодшого сержанта. «Молодший Аморек» служить разом зі своїм кінологом всі три роки. На рахунку кінологічної пари багато гучних та вибухонебезпечних знахідок в автівках, що зупиняють для перевірки нацгвардійці на блокпостах. Рекорд цієї дружньої команди – понад 800 набоїв та одноразовий протитанковий гранатомет, що були виявлені лише за одну зміну.

Назар, нацгвардієць

Аморек – більше «апортник», ніж «харчовик», тобто, грати він любить більше за смачненьке, але на блокпостах особливо не пограєшся, тому доводиться заохочувати чимось ласим. З улюбленого – курячі крильця, він любить похрумтіти ними.

Аморек дуже кмітливий та чутливий собака, пошук зброї та вибухівки для нього – улюблена гра. Як пояснює Назар, пес любить це навіть більше за затримання, у яке теж постійно грають на тренуваннях.

Днями особливого гвардійця було нагороджено медаллю «За віддану службу» третього ступеня. На честь цього він отримав шикарний обід та прогулянку улюбленим маршрутом.

Два Амореки постійно разом, 24 години на добу вони проводять на службі або відпочивають від неї. Бо вони не лише напарники, але й справжні друзі. Службовий собака зазвичай працює 8-9 років, можна сказати, що 7 років Аморека – передпенсійний вік. Але Назар не збирається розлучатись зі своїм другом, каже, що після завершення його військової кар’єри обов’язково забере Аморека на заслужений відпочинок до своєї домівки вже як домашнього улюбленця.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости