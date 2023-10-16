З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний літак з українцями

Сьогодні, 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей.

Про це повідомляє посольство України.

Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту.

На першому евакуаційному рейсі до Румунії 14 жовтня було ще 207 громадянами України.

Агентство Телевидения Новости