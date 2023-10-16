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Налагодив співпрацю з окупантами: викрито жителя селища Дворічна

Налагодив співпрацю з окупантами: викрито жителя селища Дворічна

Слідчі заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності жителю Куп’янського району.

 42-річний чоловік займався підприємницькою діяльністю, а саме здійснював торгівлю харчовими продуктами, напоями, тютюном, одягом та іншими речами в неспеціалізованих магазинах, повідомляє поліція Харківській області.

Під час окупації селища Дворічна Куп’янського району він налагодив співпрацю з окупаційною владою держави-агресора.

Чоловік здійснював підприємницьку діяльність на місцевому ринку в селищі Дворічна.

Також зловмисник всебічно сприяв та допомагав самопроголошеній владі та військам рф. Вимагав від орендаторів виплачувати гроші за оренду приміщень в рублях.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Слідчим Куп’янського РВП за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури 42-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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