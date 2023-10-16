Правоохоронці фіксують наслідки російських обстрілів Харківщини

15 жовтня приблизно о 23:00 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району.

Майже повністю зруйновано навчальний заклад, виникла пожежа, повідомляє прокуратура Харківській області.

Також вчора близько 21:00 ворог вдарив керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району: пошкоджено приватні домоволодіння.

У селі Глушківка Куп‘янського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ зазнав пошкоджень житловий будинок та гараж.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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