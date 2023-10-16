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На Харківщині на вибуховому пристрої підірвався пенсіонер

На Харківщині на вибуховому пристрої підірвався пенсіонер

Сьогодні в місті Ізюм на невідомому вибуховому пристрої підірвався 72-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

Із пораненнями його доставили до лікувального закладу.

Медики надають постраждалому допомогу.

«У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкайтеся його.

Відійдіть на безпечну відстань та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за номерами 101 або 102», закликають в ОВА.

Агентство Телевидения Новости

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