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На Харківщині на вибуховому пристрої підірвався пенсіонер
Сьогодні в місті Ізюм на невідомому вибуховому пристрої підірвався 72-річний чоловік.
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.
Із пораненнями його доставили до лікувального закладу.
Медики надають постраждалому допомогу.
«У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкайтеся його.
Відійдіть на безпечну відстань та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за номерами 101 або 102», закликають в ОВА.