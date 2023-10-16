В Ізюмі чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі

16 жовтня об 11:50 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія трапилася на території приватного домоволодіння в Ізюмі.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

На невідомий предмет натрапив 72-річний чоловік на власному подвір’ї. Він отримав міно-вибухову травму ступні та одразу був госпіталізований до центральної лікарні. Остаточні обставини події з’ясовуються.

Рятувальники вкотре звернулися до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно негайно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости