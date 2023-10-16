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Канікули у більшості харківських шкіл почнуться 23 жовтня

Канікули у більшості харківських шкіл почнуться 23 жовтня

У більшості шкіл Харківщини осінні канікули розпочнуться 23 жовтня.

Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.

Переважна більшість загальноосвітніх навчальних закладів області прийняли рішення розпочати осінні канікули з 23 жовтня.

У Валківській, Ізюмській, Сахновщинській, Наталинській, Куп’янській, Лозівській, Височанській, Слобожанській, Малинівській, а також частинах Роганьскої, Печенізької, Зміївської, Дергачівської, Вільхуватської та Золочівської громад канікули планують розпочати на тиждень пізніше – з 30 жовтня.

Нагадаємо, відповідно до статті 10 Закону України про освіту педагогічна рада навчального закладу визначає дати початку канікул. Осінні канікули в загальноосвітніх навчальних закладах тривають 7 календарних днів.

Агентство Телевидения Новости

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