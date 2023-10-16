Харків отримав трамваї від Чехії

Місто Пльзень (Чехія) передало Харкову чотири трамвайні вагони, а середу має прибути наступна партія з п’яти одиниць. Салон кожного трамваю розрахований на 23 сидячі місця, а загальна місткість становить 186 пасажирів. Ці трамваї випустять на найбільш завантажені маршрути, що дозволить знизити інтервали руху електротранспорту, повідомляє харківська міська рада.За словами мера Харкова, усі отримані трамваї вийдуть на маршрути, як тільки їх адаптують під ширину нашої колії. Нагадаємо, зараз містом курсують 20 чеських трамваїв, які Харків минулого року отримав від Праги.

Агентство Телевидения Новости