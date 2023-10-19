СБУ затримала агента фсб: коригував удари рф по Харкову

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб, який коригував повітряні атаки рф на військову та промислову інфраструктуру Харківщини.

Його було затримано «на гарячому» під час дорозвідування місць ворожих «прильотів» в обласному центрі, про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За вказівкою окупантів їхній поплічник об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти.

Найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України.

Всі отримані відомості російський агент пересилав своєму «куратору» з фсб через месенджер. Повідомлення надсилав із фото та координатами інфраструктурних об’єктів Харківщини.

Для маскування «сеансів» зв’язку з агресором фігурант використовував сім-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні аккаунти.

За виконанні завдання він отримував від окупантів «грошову винагороду», яка надходила на його криптогаманець.

Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону нашої держави.

За даними слідства, ворожим поплічником виявися працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року, повідомив речник прокуратури в Харківській області Дмитро Чубенко.

Щоб залишитись непоміченим та не викликати підозр, він постійно їздив на різних автомобілях, які просив у своїх знайомих для власних цілей.

Після цього харків‘янин робив скріншоти зі свого мобільного телефону з відкритою картою, де було вказано, яку територію він проїхав.

У подальшому на відзнятому фото він помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, окопи та інші військові об’єкти.

У «поле зору» фсб він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, на яких неодноразово публікував власні антиукраїнські дописи.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости