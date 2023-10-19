Впіймано чергову поплічницю окупантів на Харківщині

У червні минулого року жінка добровільно обійняла посаду так званого «помощника начальника (с. Первомайское) Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области».

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

Підозрювана — мешканка цього ж села.

Колаборантка брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади та наймала на роботу працівників.

Крім того, «посадовиця» збирала та формувала списки місцевих мешканців, які передавала окупаційним силам рф.

Правоохоронці вручили підозру сину підозрюваної. Щодо неї — вирішується питання щодо оголошення у розшук.

Агентство Телевидения Новости