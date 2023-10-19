Обікрав одну знайому, іншу забив до смерті: суд призначив максимальне покарання зловмиснику

6 жовтня 2021 року чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, до смерті забив свою знайому. Встановлено, що зловмисник разом з потерпілою та ще одним другом розпивали алкогольні напої в лісозмузі, розташованій у м. Лозова. Між чоловіком і потерпілою виник конфлікт.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, чоловік став бити ногами потерпілу, яка в цей час лежала на землі. Від крововтрати жінка померла на місці.

Крім того, встановлено, що 19 квітня 2021 року зловмисник також обікрав свою знайому. Він прийшов у гості до потерпілої, яка влаштувала «вечірку». Компанія вживала алкоголь, під дією якого зловмисник вирішив «віддячити» господарці за гостинність. Перед тим, як іти додому, чоловік «прихопив» із собою електропіч, матеріальної шкоди потерпілій.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав. За його словами, жінку, яка померла внаслідок отриманих травм, він не бив. Покази нібито давав під тиском правоохоронців. Щодо крадіжки ж чоловік заявив, що потерпіла обмовила його.

Однак доказів, зібраних стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення Лозівським міськрайонним судом Харківської області обвинувального вироку. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости