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Завершено спецрозслідування щодо колаборантки, яка працювала на окупантів у Вовчанську

Завершено спецрозслідування щодо колаборантки, яка працювала на окупантів у Вовчанську

Після вторгнення збройних сил рф на територію Вовчанська місцева мешканка вирішила співпрацювати з окупантами. Вона добровільно обійняла посаду так званого «начальника відділу документаційного забезпечення Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

З липня по вересень минулого року колаборантка організовувала документообіг в окупаційній адміністрації відповідно до норм рф, проводила співбесіди з підлеглими працівниками, займалась видачею та оформленням трудових книжок, готувала положення та інструкції відділів.

Також обвинувачена координувала розгляд звернень громадян, вела облік соціально-трудових відносин, брала участь у розробці форм статистичної звітності і погоджувала трудові колективні договори на підприємствах і установах району. 

Наразі жінка перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 39-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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