Двоє людей постраждали під час обстрілу Вовчанська 19 жовтня

19 жовтня о 12:15 російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору м. Вовчанська, спричинивши велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

Пожежа охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль. За попередніми даними поранень дістали 2 людей.

До місця пригоди негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1 оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча.

Загалом 2 пожежні автоцистерни та 9 вогнеборців. О 15:00 їм вдалось загасили вогонь.

Агентство Телевидения Новости