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У Харкові чоловік отримав поранення під час вибуху невідомого предмета

У Харкові чоловік отримав поранення під час вибуху невідомого предмета

19 жовтня о 16:30 до рятувальників надійшла інформація про підрив невідомого вибухонебезпечного предмета: подія сталася у Харкові на вулиці Матросова.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.  

За попередніми даними, 42-річний чоловік збирав металобрухт та наступив на невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух.

Постраждалий отримав міно-вибухову травму лівої ступні, множині поранення обличчя та одразу був госпіталізований до лікарні.

Остаточні обставини події з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости

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