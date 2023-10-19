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У Харкові чоловік отримав поранення під час вибуху невідомого предмета
19 жовтня о 16:30 до рятувальників надійшла інформація про підрив невідомого вибухонебезпечного предмета: подія сталася у Харкові на вулиці Матросова.
Про це повідомили в ДСНС Харківської області.
За попередніми даними, 42-річний чоловік збирав металобрухт та наступив на невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух.
Постраждалий отримав міно-вибухову травму лівої ступні, множині поранення обличчя та одразу був госпіталізований до лікарні.
Остаточні обставини події з’ясовуються.