СБУ затримала любителя «руского міра», який займав керівну посаду при окупації Харківщини

Служба безпеки викрила ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з рф під час захоплення частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Фігурантом виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. У період тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і погодився очолити створене ворогом місцеве «газорозподільне підприємство».

На цій «посаді» фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів.

Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району.

Також пособник ворога брав участь у підготовці об’єктів окупаційних органів та військових угруповань рф до опалювального «сезону» минулого року.

Після звільнення Куп’янська чоловік намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 56-річному мешканцю м. Куп‘янськ за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництво обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости