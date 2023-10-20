«Не готовий брати зброю до рук»: ухилянта з Балаклії засуджено до 3 років ув’язнення

Прокурори у суді довели, що мешканець м. Балаклія Ізюмського району пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У лютому 2023 року він отримав повістку для прибуття до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Проте чоловік вирішив не прийти та переховувався у свого знайомого на дачі.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 44-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Обвинувальний вирок виніс Балаклійський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости