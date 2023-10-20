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Ігор Терехов: Відкрити дитсадки в метро неможливо

Ігор Терехов: Відкрити дитсадки в метро неможливо

Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував можливість створення дитячих садків у метрополітені або під землею. За його словами, маленьким дітям потрібно проводити у дитсадку весь світловий день – спати, гуляти на свіжому повітрі тощо.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Є певні вимоги, які в метро забезпечити неможливо. Створення «підземних» дитсадків розглядатимемо, але одна справа, коли школярі навчаються в одну зміну, і зовсім інша, коли дитину приводять до дитсадка о 8:00, а забирають о 17:00», – зазначив Ігор Терехов.

Мер повідомив, що поки що в метро планується проводити підготовчі заняття для дошкільнят у вихідні.

Агентство Телевидения Новости

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