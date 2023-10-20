Заняття для дітей Харківщини: вже працює перший мобільний клас безпеки
Проєкт мобільного класу безпеки створили за підтримки UNICEF, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ.
В першому мобільному класі вже проводять заняття для дітей Харківщини, повідомляють в ХОВА.
Головна мета проєкту – підвищення культури безпеки. Лекції проводять сапери, поліцейські, пожежники й інші фахівці. Одночасно в середині класу можуть розміститися від 10 до 15 учнів.
При обладнанні класу на вулиці лекцію зможуть провести для 20-25 учнів.
«Для Харківщини це дуже актуальний проєкт. Нам важливо охопити максимальну кількість дітей в усіх громадах області. Аби спеціалісти могли розповісти їм про ту небезпеку, яка може їх спіткати на подвір’ї або на вулиці.
В класі представлені макети вибухонебезпечних предметів, дітей навчають правилам поведінки при виявленні таких знахідок», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Мобільний клас безпеки оснащений навчальною зоною всередині та можливістю її обладнання ззовні.
акож у приміщенні є зони зі стендами й демонстраційними матеріалами, місця для зберігання освітніх та інформаційних матеріалів.
«Електроживлення тут від генератора, а супутникова система Starlink дає безперебійний Інтернет.
Також є кондиціонер, який створює комфортні умови для проведення занять всередині під час спеки та взимку при температурі до -10°С», – розповів головний інспектор відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС в Харківській області Артем Фомін.
Мобільний клас розташовуватимуть біля найближчого укриття, щоб під час повітряної тривоги перевести учнів до безпечного простору.