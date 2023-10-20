Повідомлено про підозру двом експравоохоронцям з Харківщини: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру двом експравоохоронцям з Харківщини, які добровільно пішли працювати на окупантів.

Про це повідомляє Теруправління ДБР у Полтаві.

Одна з них під час окупації Куп’янська отримала від агресорів роботу по реєстрації повідомлень про злочини за законами рф.

Жінка також знімала відбитки пальців у затриманих місцевих мешканців. Згодом їй наказали займатися роботою з неповнолітніми.

Зокрема, 1 вересня зрадниця охороняла громадський порядок під час влаштованого росіянами так званого «свята знань».

За роботу на ворога вона отримувала щомісяця по 50 тис. російських рублів.

Інший зрадник також працевлаштувався у «народну міліцію» під час тимчасової окупації Вовчанська.

Разом з військовими рф він патрулював вулиці міста, аби місцеві мешканці не порушували встановлені окупантами «порядки».

Аби переконати громадян не чинити опору, зловмисник погрожував їм катівнею, обіцяючи відправити туди за найменшу провину.

Також він ніс службу на ворожих блок-постах.

Для того, щоб «додатково» догодити окупантам, зрадник показував їм де живуть учасники АТО, співробітники правоохоронних органів та громадяни, які мають зареєстровану зброю.

Обоє зрадників встигли втекти під час звільнення регіону.

Вони заочно підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости