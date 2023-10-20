Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:50
Просмотров: 37

Погрожував мирним жителям катуваннями: викрито експоліціянта з Вовчанська

Погрожував мирним жителям катуваннями: викрито експоліціянта з Вовчанська

Заочно повідомлено про підозру вже колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

У квітні минулого року підозрюваний, обіймаючи на той момент посаду водія чергової частини відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в області, зрадив присязі та добровільно пішов на співпрацю з ворогом. 

Зрадник обійняв посаду «полицейского патрульной службы» у незаконно створеному відділі поліції у місті Вовчанськ. Аби виглядати як «русский правоохранитель», він носив військову форму з російським триколором та георгіївською стрічкою. 

Правоохоронець-зрадник проводив патрулювання у місті разом з військовими рф, як у складі пішого патруля, так і на автомобілі «УАЗ ПАТРИОТ» з російським номерним знаком.

Здійснюючи патрулювання у комендантську годину, він погрожував мирним жителями, що у разі порушення ними комендантського часу їх буде доставлено до катівні.  

Також він ніс добові чергування у підвальних приміщеннях прокуратури, де окупаційною владою рф була створена катівня, у якій утримували проукраїнські налаштованих мешканців міста. 

Крім того, чоловік «зливав» військовим зс рф місця мешкання учасників АТО, а також співробітників поліції, у яких залишилась табельна вогнепальна зброя. 

Підозрюваного звільнено з органів Національної поліції України.

Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Чоловік переховується від слідства на території рф. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 