Сервіс «еРиба» запустили в Україні: виведе рибальство з тіні

В Україні запустили Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства «еРиба».

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Система «еРиба» дає старт масштабній цифровізації сфери, яка усуне корупцію та виведе рибне господарство з тіні.

Зараз в електронній системі доступний перший інструмент — декларування права на промислове рибальство. Незабаром послуга буде доступна й на порталі «Дія».

«За підрахунками експертів тіньовий ринок промисловості становив 850 млн грн щорічно, а тіньове рибальство — 60% ринку. Тобто більша частина рибного продовольства на ринку була незаконною, непідзвітною та нерегульованою», – пишуть в Мінцифрі.

Очікується, що створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства змінить підхід до формування ринку, взаємодії представників сфери та органів влади.

Першим інструментом системи еРиба стало декларування права на промислове рибальство.

Також незабаром буде доступне декларування права на дослідний вилов та послуга з отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах для промислового рибальства, дослідного вилову.

Отримати послуги можна буде онлайн, без походів до держустанов та заповнення паперових заяв, що значно прискорить отримання сервісу, прибере чиновника з процесу та значно зменшить навантаженість на бізнес, адже завдяки онлайн-послузі дозвіл видаватиметься автоматично протягом двох днів.

Агентство Телевидения Новости