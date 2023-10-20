Трамвай №8 та автобус №260 тимчасово змінять свої маршрути
Рух трамваїв на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від пр. Гагаріна до вул. Морозова, та по вул. Морозова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Георгія Тарасенка, буде припинений з 16:00 20 жовтня до 13:00 23 жовтня.
Як заявили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з перевлаштуванням лінії електропередач на вул. Морозова, повідомляє міськрада.
У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.
Крім того, на вул. Морозова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Георгія Тарасенка, буде припинений рух автобусів з 9:00 21 жовтня до 18:00 22 жовтня.
У цей час автобус №260е курсуватиме так: ст. Основа – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Храмова – вул. Тарасівська – вул. Тероборонівська (у зворотному напрямку: пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка) – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ».