«Скіфське золото» найближчим часом повернеться в Україну, — Мінкульт

Колекція «скіфіського золота», яку було виставлено в музеї в Нідерландах, найближчим часом повернеться до України.

Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає Судово-юридична газета.

«МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну», – сказав він.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення повернути «скіфське золото» Україні. Він підтвердив рішення апеляції дворічної давності на користь України.

Судові баталії навколо скарбів тривали майже 9 років.

Раніше Верховний суд повністю відмовив у касаційній скарзі музеїв окупованого росією Криму і залишив в силі рішення апеляції, яке задовольнило усі вимоги України.

Також ми писали, що Україна домагається безоплатного повернення «скіфського золота» з Нідерландів.

Агентство Телевидения Новости