«Скіфське золото» найближчим часом повернеться в Україну, — Мінкульт
Колекція «скіфіського золота», яку було виставлено в музеї в Нідерландах, найближчим часом повернеться до України.
Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає Судово-юридична газета.
«МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну», – сказав він.
9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення повернути «скіфське золото» Україні. Він підтвердив рішення апеляції дворічної давності на користь України.
Судові баталії навколо скарбів тривали майже 9 років.
Раніше Верховний суд повністю відмовив у касаційній скарзі музеїв окупованого росією Криму і залишив в силі рішення апеляції, яке задовольнило усі вимоги України.
Також ми писали, що Україна домагається безоплатного повернення «скіфського золота» з Нідерландів.