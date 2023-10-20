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Нова допомога від Німеччини: установки Gepard та дрони

Нова допомога від Німеччини: установки Gepard та дрони

Німецький уряд оновив перелік переданої військової допомоги для Сил оборони України. У ньому — зенітні самохідні установки, розвідувальні дрони, снаряди та додаткове озброєння.

Про це йдеться на сайті німецького уряду, пише Громадське.

Так, відповідно до оновлених даних на урядовому сайті Німеччини, загалом Україна отримала:

3 установки Gepard;понад 3 800 димових/освітлювальних снарядів калібру 155 мм;1 танковий мостоукладальник Beaver;20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;20 безпілотників Vektor;13 машин для охорони кордону;3 тягачі HX81;3 напівпричепи.

Також президент Володимир Зеленський 20 жовтня провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом та подякував за черговий оборонний пакет на суму понад 1 млрд євро.

До нього зокрема увійдуть зенітні ракетні комплекси IRIS-T, Patriot та ракет до них.

Зеленський висловив подяку канцлеру за те, що попри ситуацію на Близькому Сході Німеччина не зменшує підтримки України.

Агентство Телевидения Новости

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