За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова викрито 36-річного чоловіка у колабораційній діяльності.

За даними дізнання, у жовтні в інтернеті ширилося відео, в якому харків‘янин публічно підтримує дії російської федерації, повідомляє прокуратура Харківської області.

Чоловік перебував біля одного з супермаркетів у Шевченківському районі Харкова та записував відеозвернення до «зрителей».

Харків’янин був незадоволений та обурений тим, що працівники супермаркету «дуже полюбляють українську мову». Чоловік наполегливо просив їх розмовляти з ним виключно на російській мові та додав, що «Харьков расположен на русской земле».

Отримавши відмову, він у власному відео сказав: «На Украине фашизм есть, СВО проводится не зря. Украине нужна денацификация».

Правоохоронці оперативно встановили шанувальника «русского мира».

Проте після спілкування з представниками поліції та прокуратури він швидко згадав українську мову та змінив свої погляди.

У той час, як він привселюдно на відео підтримує рф, його брат виборює свободу та незалежність нашої держави.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання колаборанта.

Під час обшуку виявлено та вилучено комуністичну символіку та інші предмети, які підтверджують вчинення фігурантом кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру чоловіку у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости