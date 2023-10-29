Внаслідок негоди знеструмлено 21 населений пункт Харківської області

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти області. Під вогнем окупантів перебували Вовчанськ та село Стариця Чугуївського району, смт Козача Лопань Харківського району, Кам’янка, Красне Перше, Синьківка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

За добу постраждалих від обстрілів серед цивільного населення не зафіксовано, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через негоду минулої доби в Харківській області в межах населених пунктів сильним вітром повалено щонайменше 17 дерев, пошкоджено автомобілі. Вітром пошкоджено дахи трьох багатоповерхових будинків. Також постраждала будівля поліклініки у Харкові.

Через падіння дерев отримали травми та були госпіталізовані двоє людей.

Внаслідок негоди повністю або частково знеструмлені 21 населений пункт області. Без світла 6 500 споживачів. Фахівці Харківобленерго роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 12 га території та знешкодили 62 вибухонебезпечні предмети. На Куп’янському напрямку тривають бойові дії. Протягом минулої доби наші захисники відбили 5 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки.

Агентство Телевидения Новости