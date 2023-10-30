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У Запорізькій області загинув військовослужбовець з Золочева
У війні з росією віддав життя житель Золочева Юрій Лисун.
Про це повідомили в Золочівській громаді.
У лавах Національної гвардії України Юрій Лисун воював з липня цього року. Спочатку захищаючи рідний Золочів, потім – в одній з найгарячіших точок у Запорізькій області.
Загинув Герой 29 жовтня від ворожого артилерійського обстрілу, під час проведення наступальних дій поблизу населеного пункту Солодка Балка Токмацького району, отримавши поранення, несумісні з життям.
Чоловіку було 35 років, в нього залишився 7-річний син, дружина, й батьки.