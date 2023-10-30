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Хотіла укласти фіктивний шлюб, щоб уникнути депортації: з України видворили росіянку

Громадянка російської федерації неодноразово порушувала міграційне законодавство: вперше – після завершення терміну посвідки не покинула територію України; вдруге – спробувала легалізувати перебування через фіктивний шлюб в Одесі.

Про це повідомили у Міграційній службі Львівської області.

У серпні цього року жінку виявлено у Львові працівниками міграційної служби Львівської області та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 статті 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України», а також прийнято рішення про її примусове видворення із забороною в’їзду терміном на 5 років.

Варто зазначити, що іноземку помістили у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, з метою забезпечення виконання рішення про примусове видворення за межі території України.

У жовтні місяці працівниками відділу міграційного контролю та адміністративного провадження управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції ГУ ДМС у Львівській області спільно з представниками правоохоронних органів, громадянку країни-агресора видворено за межі території України. Відтак, за численні порушення міграційного законодавства, росіянці виставлено заборону в’їзду на територію нашої держави терміном 8 років.

Агентство Телевидения Новости

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