Збирав паспортні дані односельців та передавав окупантам: завершено спецрозслідування стосовно колаборанта з Куп’янського району

Під час окупації мешканець села Андріївка Куп’янського району добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Чоловік погодився на пропозицію представників держави-агресорки та обійняв посаду «в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району».

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Колаборант виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації і проводив прийом громадян. Крім того, він збирав паспортні дані місцевих мешканців — у подальшому представники держави-агресорки планували використати ці відомості для організації так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу рф.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі обвинувачений переховується від слідства. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости