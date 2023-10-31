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Тролейбус №12 тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом

Тролейбус №12 тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом

Рух тролейбусів на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, на ділянці від розворотного кола «Вул. Клочківська» до вул. Дерев’янка, буде припинений з 10:00 до 15:00 31 жовтня.

Це пов’язано з ремонтом обладнання на тяговій підстанції, повідомили в міськраді із посиланням на Департамент інфраструктури.У цей час тролейбус №12 курсуватиме так: розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги» – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Трінклера – розворотне коло «Ст. м. «Держпром».

Агентство Телевидения Новости

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