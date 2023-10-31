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Сезон грибів в Україні: попередження ДСНС про небезпечні ліси

Сезон грибів в Україні: попередження ДСНС про небезпечні ліси

В ДСНС України розповіли про обмеження на відвідування лісів, які зараз існують.

Інформацію озвучив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий

«Обмеження фактично є на всіх деокупованих територіях. Давайте почекаємо з відвідуванням лісів до того моменту, поки сапери обстежать території на предмет наявності боєприпасів», – зазначив Олександр Хорунжий.

За рішеннями обласних військових адміністрацій, заборона на відвідування лісів стосується 14 областей, а саме: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської.

Зокрема, небезпека є на територіях, які були під окупацією, де був присутній ворог, де відбувались бойові дії або на ділянках, що перебували під обстрілами.

У разі знайдення підозрілого предмету необхідно:

за можливості позначити місце яскравим предметом, стрічкою, ганчіркою: так саперам буде простіше відшукати дану ділянку;відійти на безпечну відстань тим же шляхом, яким підходили до предмета;повідомити про знахідку за номером 101 або 102.

Агентство Телевидения Новости

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