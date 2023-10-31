У Харкові енергетики усунули пошкодження на важливій енергетичній артерії

Внаслідок стихії, яка розігралася в Харківській області цими вихідними, були частково або повністю знеструмлені понад 20 населених пунктів у Люботинській, Золочівській, Зміївській, Дергачівській, Богодухівській, Первомайській громадах. Енергетики звертають увагу на те, що основною причиною знеструмлень стало падіння гілок та дерев на лінії електропередачі.

Фахівці обленерго досі усувають наслідки негоди. Багатьох аварійних ситуацій можна було б уникнути, якби власники земельних ділянок дотримувалися правил охорони електромереж: вчасно виконували обрізку зелених насаджень, а також прибирали аварійні дерева.

Недотримання цих норм стало причиною відключення важливої енергетичної артерії у Харкові – високовольтної повітряної лінії 110 кВ, яка проходить через Григорівський Бор.

Як розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” Олександр Ганус, ця лінія є системоутворюючою та може забезпечити живлення всього міста та навіть приміських районів. Енергетична артерія була відключена декілька днів: на неї впало одразу 5 дерев. Фахівцям обленерго вже вдалося усунути пошкодження та підключити цю лінію. Проте проблема аварійних дерев на цій ділянці залишається.

“Причина – сильний вітер та стан насаджень, адже за останні два тижні це вже третій випадок відключення лінії через падіння сосен. Хочу звернути увагу також на те, що подібні аварійні ситуації призводять до пошкодження елементів обладнання, що своєю чергою збільшує час на відновлення. Також нагадую, що висадка дерев у безпосередній близькості від ліній електропередачі заборонена, а власники земельних ділянок зобов’язані слідкувати за станом насаджень та виконувати їх своєчасну обрізку. Ми постійно пишемо листи, в яких роз’яснюємо необхідність дотримуватися цих норм. До того, ми готові самі провести розчистку, але постійно зустрічаємо опір харківської екологічної інспекції”, – зазначив Олександр Ганус.

За його словами, через відключення лінії, що проходить територією Основ’янського, Новобаварського та Слобідського районів, частина харківських споживачів була заживлена за резервною схемою.

Агентство Телевидения Новости