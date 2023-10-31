«Ваш родич у біді»: поліція розповідає про популярні шахрайські схеми

Афера дуже проста, але вирішальними тут є фактор несподіванки та гра на емоціях потерпілого.

Як правило, у телефонній розмові незнайомці представляються правоохоронцями, лікарями чи навіть родичами тих, кому дзвонять. Зловмисники емоційно повідомляють про «ДТП», «невідкладну операцію», «скоєння злочину» або інші проблеми рідних, вирішити які можливо тільки фінансово.

Якщо людина нервує та підтримує бесіду, зловмисник задоволений – жертва «на ґачку». Аферисти хороші психологи, вони не дають жертві вийти зі стресової ситуації, ведуть діалог так, що потерпілі погоджуються допомогти родичеві та слухняно виконують поради «доброго» посередника.

Найголовніше, що аферисти говорять – не класти слухавку. Тим самим вони не дають змоги зателефонувати рідним, і перевірити чи дійсна інформація, яку вони повідомляють.

За грошима приїжджають спільники аферистів, так звані «кур’єри», які у подальшому переказують кошти на рахунки організаторів.

Що робити, якщо ви отримали такий дзвінок?

– не підтримуйте діалог, покладіть слухавку;

– перевірте, де ваш родич; – обов’язково повідомте про подію поліцейських за номером 102.

Агентство Телевидения Новости