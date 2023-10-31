На Салтівці комунальники перекладають зруйнований вибухом водовід

Бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають зруйновану вибухом 260-метрову ділянку водоводу на вулиці Академіка Павлова в Салтівському районі. Снаряд потрапив безпосередньо у водовід ще на початку повномасштабних військових дій.

Про це повідомили у Харківводоканалі.

«Руйнування на об’єкті були значні. Але діяли оперативно, відразу відключили водопостачання цієї гілки трубопроводу, при цьому, завдяки технологічно розрахованій схемі подачі води в місті, перепідключили споживачів на сусідні вводи. Дана перекладка ускладнена розташуванням великої кількості інших комунікацій, проте на сьогодні вже уклали 200 метрів мереж. Одночасно капітально оновлюємо оглядові колодязі із заміною запірної арматури та обладнання. Реконструюємо лише якісними матеріалами, із довгостроковою експлуатацією. Закінчити перекладку плануємо у середині листопада, з обов’язковим благоустроєм місця відновлення», – зазначив майстер районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євген Халізєв.

У поточному році ремонтники комплексу «Харківводопостачання» у Салтівському районі замінили понад 1.7 км водоводів, 57 одиниць запірної арматури та 47 люків. А також встановили 47 пожежних гідрантів і упорядкували 92 водорозбірні колонки.

Агентство Телевидения Новости