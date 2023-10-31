Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо керманича, який спричинив ДТП з потерпілою на Харківщині

Співробітники Чугуївського районного управління поліції зібрали докази провини водія, який скоїв ДТП в селищі Малинівка, внаслідок якої зазнала травм жінка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що 27 травня 38-річний водій автомобіля ВАЗ керував транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. На великій швидкості з великим прискоренням він виконав маневр вліво, в результаті чого не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на пішохода.

Внаслідок ДТП травмувалася жінка-пішохід. Медики госпіталізували її до лікарні. Відповідно до висновку експерта жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Водію інкримінують вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Агентство Телевидения Новости