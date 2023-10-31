Нічні обстріли Вовчанська та Борової: прокуратура показала наслідки

31 жовтня, починаючи з опівночі і до 2:00, ворог обстрілював Вовчанськ. Пошкоджено низку житлових будинків, господарчих споруд та будівлі цивільного підприємства.

За попередніми даними, російські військові обстрілювали місто з мінометів, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Також 30 жовтня близько 22:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл смт Борова Ізюмського району. Зазнав пошкоджень багатоквартирний житловий будинок та прилеглі домоволодіння.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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