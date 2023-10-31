Понад 1400 осіб захворіли у Харкові на грип та ГРВІ
У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 20 по 26 жовтня захворіли 1425 осіб, з них 42% – діти.
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 338 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє міськрада.
Показник захворюваності становить 100,7 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 76% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
За тиждень госпіталізовано 134 особи, з них 12 – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 36% – діти до 17 років.