Поліція на Харківщині розшукує підлітка

Працівниками ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Максима Ключки, 2009 року народження.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

31 жовтня близько 12:40 до поліції звернулася мати-вихователь дитячого будинку сімейного типу, розташованого в смт Сахновщина.

Жінка повідомила про те, що напередодні ввечері пішов з дому її прийомний син.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, русяве волосся, блакитні очі.

Був одягнутий у темно-синю кофту з червоними вставками, чорну жилетку з червоними вставками, спортивні темно-сині штани, сірі кросівки.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до ВП № 1 Красноградського РВП за телефоном 05762-3-13-63; 095-777-12-23 чи іншим зручним для вас способом.

Агентство Телевидения Новости