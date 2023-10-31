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У Харкові судитимуть співзасновника благодійного фонду: вивозив «ухилянтів»

У Харкові судитимуть співзасновника благодійного фонду: вивозив «ухилянтів»

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 34-річного чоловіка за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Мешканець селища Високий Харківського району, бувши співзасновником одного з благодійних фондів, розробив дві «схеми» виїзду чоловіків призовного віку за кордон, повідомляє пресслужба прокуратури Харківській області.

Перший механізм полягав у тому, що обвинувачений організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду.

Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис. доларів США. 

За іншою «схемою», ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії щодо відстрочки від призову на військову службу.

Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис. доларів США. 

Крім того, чоловік проводив інструктажі з «клієнтами» щодо «обставин» проходження ним військово-лікарської комісії. 

У серпні цього року правоохоронці викрили ділка за місцем його проживання у селищі Високий. 

Обвинувальний акт розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова. Максимальна санкція статей передбачає покарання до 9 років позбавлення волі. 

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон.  

Агентство Телевидения Новости

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