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Епідсезон 2023-2024: за тиждень на ГРВІ захворіли понад 143 тисячі осіб

Епідсезон 2023-2024: за тиждень на ГРВІ захворіли понад 143 тисячі осіб

В Україні з 23 по 29 жовтня на ГРВІ захворіло 143 996 осіб, із них 78 921 – діти віком до 17 років. Це  —  менше на 1,9% від показника минулого тижня.

Про це повідомляє «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб»ю

За даними Центру громадського здоров’я, перевищення епідемічного порогу високого рівня зареєстровано лише в Тернопільській області. У Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Черкаській та Чернівецькій областях інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ відповідають низькому рівню. В інших регіонах України зберігається неепідемічний рівень. Найнижчі інтенсивні показники зареєстровані Запорізькій, Херсонській та Донецькій – в прифронтових областях, де обмежена можливість реєстрації пацієнтів із ГРВІ.

З 23 по 29 жовтня було госпіталізовано 4 042 особи (2,8% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 2 000 дітей до 17 років, що становить 49,5% серед госпіталізованих. Летальні випадки внаслідок грипу не зареєстровано.

За тиждень було зареєстровано 9 480 випадків захворювання на COVID-19 — 6,6% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ. За 43 тиждень, за даними рутинного епіднагляду, сталось 45 летальних випадків внаслідок COVID-19, зокрема померла дитина віком до 4 років.

За звітний тиждень в системах дозорного та рутинного епіднагляду циркуляція вірусів грипу не зареєстрована.

Нагадаємо, епідемічний сезон 2023/2024 з ГРВІ в Україні розпочався 2 жовтня.

Найкращий час для вакцинації – напередодні сезону грипу, тобто у вересні. Проте якщо у вас не було можливості отримати щеплення у цей період, ви можете це зробити упродовж усього сезону.

Агентство Телевидения Новости

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