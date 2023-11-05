Північне сяйво «Аврора»: в яких областях України можна було побачити

У небі над Україною з’явилося рідкісне явище – північне сяйво «Аврора». Мешканці багатьох областей діляться світлинами та не приховують, що видовище вражає.

Найкращі фото північного сяйва з Telegram-каналів, X (Twitter) та Facebook зібрало РБК-Україна.

Де можна побачити північне сяйво

Рідкісне явище можна помітити у небі над багатьма областями. Зокрема, про сяйво розповіли мешканці Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.

Північне сяйво «Аврора» (фото із соціальних мереж)

Північне сяйво «Аврора» (фото із соціальних мереж)

Північне сяйво «Аврора» (фото із соціальних мереж)

Подекуди небо стало повністю червоним. А у деяких областях сяйво відіграє рожевими тонами. Виглядає це водночас магічно та моторошно.

Північне сяйво «Аврора» (фото із соціальних мереж)

Північне сяйво «Аврора» (фото із соціальних мереж)

Північне сяйво «Аврора» (фото із соціальних мереж)

Вважається, що рідкісне явище з’явилося над Україною через те, що на Сонці утворилася тріщина.

Північне сяйво «Аврора» (фото із соціальних мереж)

Агентство Телевидения Новости