За тиждень у Харкові на грип і ГРВІ захворіли понад 1,5 тис. осіб
У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% – діти.
За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб за минулий тиждень зареєстрували 380 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє пресслужба міськради.
Показник захворюваності становить 106,7 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 74% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
За тиждень госпіталізовано 121 особу, з них 17 – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19.
Серед госпіталізованих 31% – діти до 17 років.