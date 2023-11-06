За тиждень у Харкові на грип і ГРВІ захворіли понад 1,5 тис. осіб

У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% – діти.

За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб за минулий тиждень зареєстрували 380 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє пресслужба міськради.

Показник захворюваності становить 106,7 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 74% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізовано 121 особу, з них 17 – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19.

Серед госпіталізованих 31% – діти до 17 років.

Агентство Телевидения Новости