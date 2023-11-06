Мобільний клас продовжує навчати харківських школярів

Аби мінімізувати ризики надзвичайних ситуацій та навчити дітей, рятувальники використовують новий формат просвітницької роботи – пересувний Мобільний клас.

06 листопада співробітники ДСНС спільно з фахівцями Національної поліції завітали до Харківського ліцею №36 та провели пізнавальний урок для учнів 9-11-х класів, повідомляє ДСНС в Харківській області.

У ході просвітницького заходу діти дізналися, як запобігти вогняному лиху та що робити, коли пожежа вже сталася, які дії коли натрапили на підозрілий предмет.

«Адже, важливо не просто повідомити дітям правила безпеки, а довести навички дій в екстремальних ситуаціях до автоматизму», – кажуть фахівці.

Також психологи ДСНС завдяки цікавим вправам показали як зняти стрес та покращити своє самопочуття або настрій.

На згадку про урок школярам вручили тематичну продукцію UNICEF Ukraine та зробили спільне фото.

Агентство Телевидения Новости