Трамваї №16 та 16А тимчасово змінюють маршрут

У середу, 8 листопада, з 10:00 до 15:00 буде припинено рух трамваїв на вулиці Шевченка, а саме на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вулиці Героїв Праці, та на вулиці Героїв Праці, на ділянці від вулиці Шевченка до вулиці Академіка Павлова.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі, повідомили в Харківській міській раді. У цей час трамваї курсуватимуть так:№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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