В Україні зареєстровано перший випадок нового варіанту коронавірусу «Пірола»

Лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту Омікрон під назвою «Пірола» виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний чоловік. Виокремити випадок «Піроли» вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Новий субваріант вірусу (BA.2.86) під назвою Pirola вперше був зафіксований влітку в Ізраїлі, потім його виявили в США, Данії та Великобританії. У серпні ВООЗ опублікувала оцінку ризику нового штаму коронавірусу як такого, що потребує моніторингу на рівні кожної країни.

Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар

У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають. Секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій – для вживання оперативних заходів в разі збільшення випадків захворюваності та формування подальшого підходу до лікування. Всесвітня організація охорони здоров’я та міжнародні експертні організації глобально ведуть спостереження за впливом нових варіантів SARS-CoV-2 на вакцини, тести та методи лікування для надання рекомендацій. Наразі за симптомами та клінічним проявом захворювання субваріанту «Пірола» не виявлено особливих відмінностей від попередніх штамів COVID-19. Однак через велику кількість мутацій «Пірола» швидше вражає ослаблений імунітет. Захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак вакцина знижує ризики ускладнень. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення. Вакцина – безоплатна та є у кожному пункті щеплення на рівні областей.

Симптоми субваріанту «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

За минулий тиждень в Україні зареєстровано 9 480 випадків COVID-19. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років. Вакцинація залишається єдиним способом набути імунітет та в разі захворювання перенести його легше й знизити рівень ускладнень під час хвороби.

Наразі в країні 16 422 034 українці отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, 15 540 771 зробили два щеплення. Лише 3 267 536 людей отримали бустерне щеплення та завершили курс з первинної вакцинації, необхідний для формування імунітету проти коронавірусної інфекції.

Для безоплатних щеплень в Україні є понад 3 млн доз вакцини: вакцина Janssen від Johnson&Johnson, вакцина Comirnaty від Pfizer. Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

Нагадаємо, загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера – три щеплення. Перший бустер дорослим вводять через 5 місяців після первинної вакцинації, дітям – через 6 місяців. Для групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 рекомендовано отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього бустера. Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляд на стан пацієнта та епідеміологічну ситуацію в країні.

Рекомендована вакцинація залишається безоплатною у сімейного лікаря та пунктах щеплень. Зробити щеплення рекомендовано людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; старшим за 60 років; які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Агентство Телевидения Новости