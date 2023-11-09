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Поліція встановила особу жінки, тіло якої знайшли у водоймищі на Харківщині
Загиблою виявилась 77-річна мешканка Харкова.
7 листопада близько 17:20 до поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що у селищі Пісочин в озері на ринку плаває тіло людини, повідомляє поліція Харківській області.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
Правоохоронці встановили особу жінки. Родичі упізнали 77-річну харків’янку.
Обставини смерті жінки наразі встановлюються