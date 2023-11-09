Працювали у «російській поліції» під час захоплення Харківщини: оголошено у розшук

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці встановили двох мешканців Вочанська — чоловіків віком 44 та 31 років — які під час окупації Харківщини добровільно пішли на співпрацю з ворогом, повідомляє прокуратура Харківській області.

За даними слідства, 44-річний колаборант обійняв посаду «дільничного» в окупаційній поліції Вовчанська.

У свою чергу, 31-річний чоловік працевлаштувався на посаду «поліцейського 1-го відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ».

Наразі обидва «правоохоронці» переховуються від слідства: вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости