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Працювали у «російській поліції» під час захоплення Харківщини: оголошено у розшук

Працювали у «російській поліції» під час захоплення Харківщини: оголошено у розшук

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

Правоохоронці встановили двох мешканців Вочанська — чоловіків віком 44 та 31 років — які під час окупації Харківщини добровільно пішли на співпрацю з ворогом, повідомляє прокуратура Харківській області.  

За даними слідства, 44-річний колаборант обійняв посаду «дільничного» в окупаційній поліції Вовчанська. 

У свою чергу, 31-річний чоловік працевлаштувався на посаду «поліцейського 1-го відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ». 

Наразі обидва «правоохоронці» переховуються від слідства: вирішується питання щодо оголошення їх у розшук. 

Агентство Телевидения Новости

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