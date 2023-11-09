Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:52
Просмотров: 53

У Харкові почались роботи по демонтажу 16-поверхівки на вулиці Наталії Ужвій

У Харкові почались роботи по демонтажу 16-поверхівки на вулиці Наталії Ужвій

«Починаємо демонтаж першого підʼїзду 16-поверхівки на вул. Наталії Ужвій, 82», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Це досить тривалий і кропіткий процес, який потребує уваги до кожної деталі.

Наш пріоритет – розібрати аварійну частину будівлі максимально коректно та обережно, щоб зберегти другу, менш пошкоджену, банку», – наголосив мер.

«Втім, повноцінно перевірити на цілісність прилеглу секцію ми зможемо тільки після остаточного завершення всіх етапів робіт», – резюмував Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 