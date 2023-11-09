У Харкові почались роботи по демонтажу 16-поверхівки на вулиці Наталії Ужвій

«Починаємо демонтаж першого підʼїзду 16-поверхівки на вул. Наталії Ужвій, 82», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Це досить тривалий і кропіткий процес, який потребує уваги до кожної деталі.

Наш пріоритет – розібрати аварійну частину будівлі максимально коректно та обережно, щоб зберегти другу, менш пошкоджену, банку», – наголосив мер.

«Втім, повноцінно перевірити на цілісність прилеглу секцію ми зможемо тільки після остаточного завершення всіх етапів робіт», – резюмував Терехов.

Агентство Телевидения Новости