З п’ятниці тролейбус №40 курсуватиме до площі Конституції

Тролейбус №40 подовжить шлях прямування від розворотного кола «Центральний парк» до пл. Конституції з 10 листопада.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, маршрут подовжують для покращення пасажирських перевезень мешканців районів Олексіївка, Павлове Поле та центральної частини міста.

З п’ятниці тролейбус №40 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – пл. Конституції.

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