Організовувала «референдум» на Харківщині — судитимуть мешканку села Лиман

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено обвинувальний акт щодо 58-річної жінки за фактом вчинення умисних протиправних дій, направлених на зміну меж території України, а також за організацію та готування до проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованих територіях Харківської області з метою їх приєднання до рф в якості суб’єкта федерації (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2022 року обвинувачена працювала «помічником начальника Вовчанського територіального управління» при окупантах.

Сама ж жінка — мешканка села Лиман Чугуївського району.

Вона отримала завдання від «голови» псевдоадміністрації здійснювати заходи, направлені на організацію та проведення «референдуму» з метою приєднання територій Харківщини до рф в якості суб’єкта федерації.

Так, під час перебування у селах Синельникове, Симонівка, Лиман, Графське Вовчанської міської громади Чугуївського району обвинувачена підшукала серед місцевих мешканців тих, хто згоден працювати у так званих виборчих дільницях для «великого русского будущего».

Жінка розповідала людям, що для цієї роботи їм необхідно надати їй копії особистих документів.

Проте мрія про російський референдум на українській землі не здійснилась: правоохоронці викрили жінку.

Нині вона перебуває під вартою.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости